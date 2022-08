Oggi summit di mercato con ADL-Giuntoli-Chiavelli: due affari verso la chiusura

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è reduce da una crociera tra le Eolie, la Calabria, il Cilento e le isole del Golfo

TuttoNapoli.net

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è reduce da una crociera tra le Eolie, la Calabria, il Cilento e le isole del Golfo. Raggiunte ieri, come tappa finale: oggi sbarcherà a Napoli e andrà in scena un'importante riunione di fine mercato con l'ad Chiavelli, suo compagno di navigazione, e il ds Giuntoli. Sul tavolo, oltre alla questione Ronaldo-Osimhen, anche la doppia operazione con il Psg: Fabian a Parigi e Keylor Navas in azzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport.