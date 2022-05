Olivera al Napoli: battuta la concorrenza di Arsenal e Benfica

Mathias Olivera si appresta a diventare il secondo acquisto del Napoli in vista della prossima stagione dopo Kvicha Kvaratskhelia.

Mathias Olivera si appresta a diventare il secondo acquisto del Napoli in vista della prossima stagione dopo Kvicha Kvaratskhelia. Il terzino effettuerà infatti domani le visite mediche a Roma a Villa Stuart. Si avvicina dunque un altro rinforzo nonostante nella giornata di oggi sembrava che l’affare fosse in stand-by e sempre più difficile da chiudere. Il Getafe sembrava avesse le richieste per il laterale uruguagio e inoltre la concorrenza si faceva sempre più folta.

Battuta la concorrenza - Si parlava di almeno quattro offerte - tra cui quella del Napoli - recapitate al Getafe, come quelle di top club come Arsenal e Benfica. E invece il Napoli è riuscito a superare la concorrenza ed è pronto a piazzare il secondo acquisto.