Olivera al Napoli, ma non è finita: il Getafe è pronto ad una rivoluzione totale in estate

Non solo Mathias Olivera, nuovo giocatore del Napoli con le visite mediche che si sono tenute oggi a Roma: il Getafe è all'interno di una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, con Quique Sanchez Flores confermato in panchina. Per AS ci saranno almeno nove cambi in rosa: via anche Cuenca e Cabaco, a centrocampo saluterà Florentino, è in bilico la conferma di Villar dalla Roma, Arambarri è all'ultimo anno di contratto mentre davanti sono certi di restare solo Jaime Mata e Unal mentre Mayoral è al passo d'addio.