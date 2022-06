Olivera ha lasciato l'Uruguay: un'altra tappa prima dell'arrivo a Napoli

Mathias Olivera, nuovo terzino del Napoli, è partito ieri dall’Uruguay per raggiungere l’Europa, farà un salto in Spagna

Mathias Olivera, nuovo terzino del Napoli, è partito ieri dall’Uruguay per raggiungere l’Europa, farà un salto in Spagna dove ha giocato con la maglia del Getafe e poi si metterà a disposizione del Napoli sin dal primo giorno del precampionato, facendo in modo che il responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, si accerti delle sue condizioni fisiche. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.