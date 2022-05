Olivera non è chiuso, Tuttosport: "ADL chiama Corsi per Parisi, la cifra per la chiusura"

Non è assolutamente fatta per Mathias Olivera del Getafe. Il terzino è molto vicino ma l'affare non è concluso

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Non è assolutamente fatta per Mathias Olivera del Getafe. Il terzino è molto vicino ma l'affare non è concluso, l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che De Laurentiis potrebbe guardare a nuovi profili qualora bisognasse pagare la clausola, per questo - si legge - ha chiamato Corsi, presidente dell'Empoli, per trattare l'acquisto di Parisi che ha una valutazione di 15 milioni.