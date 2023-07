Oltre 60mln per Zielinski: offerta choc dall'Arabia, decide solo ADL

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski rimane una sublime idea dell’Al-Ahli, che darebbe 25 milioni ad Adl e 36 al calciatore per un triennale da favola; Hirving Lozano ha sempre un paio di corteggiatori in dishdasha ma ci vuole pensare bene, non sa (non saprebbe) ancora che fare, perché certe tentazioni finiscono per avere un effetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.