Oltre Zaniolo: perché ha senso comprare un esterno che gioca a destra (c'è un altro nome)

Kravatshkelia è virtualmente del Napoli, sarà lui il sostituto numerico di Insigne. Con lui a sinistra potrebbe giocare anche Lozano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kravatshkelia è virtualmente del Napoli, sarà lui il sostituto numerico di Insigne. Con lui a sinistra potrebbe giocare anche Lozano, a destra resterebbe così il solo Politano. Per questo ha senso secondo le idee del Napoli puntare su un laterale che giochi dalla parte opposta a quella del capitano. Oltre alla suggestione Zaniolo, che piace ma per il quale c'è da tempo la Juve in pole se non dovesse rinnovare con la Roma, l'altro nome è quello di Domenico Berardi, interprete perfetto del ruolo di ala destra. Con lui e il georgiano il Napoli avrebbe quattro esterni offensivi di grandissimo valore.