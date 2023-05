Olympiacos, Hwang: "Non so se è vero che mi vuole il Napoli, ne sono rimasto sorpreso..."

Negli ultimi giorni si è letto anche di un interesse del Napoli per In-beom Hwang, centrocampista dell'Olympiacos.

Negli ultimi giorni si è letto anche di un interesse del Napoli per In-beom Hwang, centrocampista dell'Olympiacos, che ha commentato le voci così in un'intervista a Novasports: "QUando ho sentito che il Napoli era interessato a me ne sono stato orgoglioso. L'ho seguito quest'anno, ci gioca il mio amico Kim. Non so se è vero, se l'interesse è concreto, col mercato si fanno sempre tanti nomi. Ma io penso solo alla partita qui col PAOK. Vedremo in futuro cosa accadrà. Il Napoli è un gran club, ha vinto il campionato, l'ho guardato per Kim e sono rimasto sorpreso quando ho letto dell'interesse per me".