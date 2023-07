Onana via? Altro che Meret: l'Inter incontra l'agente di un altro portiere

André Onana potrebbe seriamente andare al Manchester United, che ha aumentato l'offerta, così l'Inter è alla ricerca di un sostituto

André Onana potrebbe seriamente andare al Manchester United, che ha aumentato l'offerta, così l'Inter è alla ricerca di un sostituto. Si fa spesso il nome di Alex Meret, anche quest'estate, ma è difficile che quest'ultimo dica addio al Napoli campione d'Italia. Il club nerazzurro, infatti, in giornata ha incontrato l'agente Crnjar, intermediario nella trattativa per Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk: pare essere lui l'erede designato in caso di partenza di Onana.