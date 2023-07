Ora l'Inter rischia seriamente di perdere Onana: il Man United alza l'offerta e si avvicina

Secondo TMW, dopo lo stand-by dei giorno scorsi i Red Devils si sono definitivamente schiariti le idee e hanno deciso di lanciare l'assalto

Il Manchester United stringe per André Onana. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo lo stand-by dei giorno scorsi i Red Devils si sono definitivamente schiariti le idee e hanno deciso di lanciare l'assalto definitivo al portiere dell'Inter. Nelle ultime ore ci sono già stati dei primi sondaggi esplorativi intorno ai 45 milioni, subito rispediti al mittente dalla Beneamata, ma adesso da Manchester è pronta ad arrivare l'offerta giusta per provare a convincere i nerazzurri.

Ten Hag decisivo: vuole Onana entro la tournée negli USA

La richiesta di Marotta e Ausilio è chiara a tutti: per acquistare Onana servono 50 milioni di euro più bonus. E la proposta imminente dello United, con ogni probabilità, si avvicinerà proprio a queste cifre. Decisiva, in tal senso, è stata la volontà di mister Ten Hag, che ha chiesto alla dirigenza di portare a Old Trafford il nuovo portiere - suo ex giocatore ai tempi dell'Ajax - entro e non oltre la tournée negli USA al via il 20 luglio.