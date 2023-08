Ora la priorità è il centrocampo: da Torreira a Lo Celso, tutti i profili seguiti

Dopo aver sistemato la difesa con Nata, la priorità di mercato del Napoli ora è il centrocampo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto

Dopo aver sistemato la difesa con Nata, la priorità di mercato del Napoli ora è il centrocampo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione ed elenca quattro profili seguiti: "Per quel che riguarda gli acquisti, cioè gli obiettivi, Adl s’è occupato di parlare con Percassi di Teun Koopmeiners, olandese di 25 anni: il sogno. Un sogno da 40 milioni di euro che l’Atalanta non vuole cedere. Almeno per ora. La squadra del mercato, invece, ha lavorato su Giovani Lo Celso, 27 anni, argentino in uscita dal Tottenham , e sull’uruguayano Lucas Torreira, 27 anni, ex Samp e Fiorentina e oggi al Galatasaray: dalla Turchia parlano anche di un’offerta da 15 milioni. In lista c’è pure il francese Boubakary Soumaré".

