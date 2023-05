Osimhen a Sky: “Non vedo l'ora di tornare a Napoli per abbracciare i tifosi. Futuro? Non è il momento..."

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha commentato così a Sky Sport il suo gol Scudetto e il trionfo degli azzurri

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha commentato così a Sky Sport il suo gol Scudetto e il trionfo degli azzurri: "Sono entusiasta per questa vittoria. Sono felice per me, per la squadra e per i tifosi. Non vedo l'ora di tornare a Napoli per abbracciare i nostri tifosi, anche se già stasera ho sentito il calore della gente. Sono contento per tutti i napoletani. Ho segnato io il gol Scudetto, è vero, ma l'avrebbe potuto segnare chiunque altro.

Mi sento un leader e non mollo mai. Futuro? Ora voglio godermi questo momento storico, non è questo il tempo di pensare al mio futuro. Spalletti è un grande allenatore, ci chiede tanto ma è come un padre per tutti noi. Riesce a motivarci sempre e si merita questo titolo".