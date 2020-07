Osimhen, altra conferma dall'entourage: "Ha già firmato, il Napoli ha battuto il record di spesa"

Ci siamo Victor Osimhen è ormai un calciatore del Napoli. Manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis per sancire l'ufficialità del matrimonio tra il calciatore nigeriano e il club azzurro. Ai microfoni di TMW è intervenuto Osita Okolo, cognato e storico membro dell’entourage di Osimhen: "Ha già firmato col Napoli. E sono onorato che lo stesso Napoli abbia battuto il record di spesa per un giocatore. Osimhen non vede l'ora di ripagare l'investimento e la fiducia di De Laurentiis sul campo a suon di gol e di trofei".