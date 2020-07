Osimhen, ancora l’intermediario: “Vogliamo chiudere, il cambio di agente ha favorito il Napoli”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea D'Amico, intermediario che sta operando nell'affare che dovrebbe portare Victor Osimhen al Napoli: “Osimhen? Aspettiamo la definizione. Non smentisco né confermo le visite mediche, c'è una sensibilità in atto per cui è meglio rimanere silenti. Il cambio d'agente l'ha avvicinato al Napoli, l'auspicio è quello di concludere per fine settimana. È un calciatore molto forte, mi sembra un ottimo investimento. Simile a Drogba? Con Internet si vede tutto, ognuno può avere un accostamento diverso. A livello scaramantico tendo a non accostare nessun giocatore, d'altra parte al Napoli sono arrivati tantissimi giocatori sconosciuti e rivenduti su piazze più importanti e ricche. Posso dire che ha la velocità di Eto'o e la forza di Drogba".