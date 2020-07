Osimhen, da Milano: entro martedì il sì, avrebbe voluto attendere United o Arsenal

Il viaggio a Napoli è stato importante nell'opera di convincimento, ma il 'sì' di Victor Osimhen non è ancora arrivato. Pian piano si sta convincendo ed entro martedì si attende l'ok dell'attaccante nigeriano alla corte di De Laurentiis e Giuntoli. A riportarlo è Calciomercato.it, secondo cui il calciatore avrebbe preferito attendere la Premier League, in particolar modo Manchester United e Arsenal. Non sono previsti ulteriori incontri col Napoli, se arriverà il 'sì' il giocatore sbarcherà nuovamente in Italia direttamente per svolgere le visite mediche.