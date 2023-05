Osimhen e Kolo Muani legati a doppio filo: l’intreccio di mercato tra Bayern Monaco e PSG

Il futuro di Kolo Muani può avere un impatto diretto anche su quello di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco si muove in maniera concreta per Randal Kolo Muani. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il club bavarese avrebbe avviato la trattativa con l'Eintracht Francoforte per l'attaccante classe '98, nel mirino anche del Paris Saint-Germain. I primi approcci sarebbero stati positivi e l'operazione potrebbe andare in porto per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro bonus compresi.

A doppio filo. Il futuro di Kolo Muani può avere un impatto diretto anche su quello di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è infatti considerato in casa PSG la principale alternativa al francese, anzi in società vi sarebbe già chi preferisce il nigeriano al bomber dell'Eintracht: se il corteggiamento del Bayern dovesse andare in porto, da Parigi potrebbe partire un'offensiva ancora più decisa per Osimhen.