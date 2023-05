Osimhen è pronto a sbloccare un altro bonus: con 2 gol otterrebbe altri 130mila euro

Victor Osimhen sarà ancora titolare contro il Monza, per un duplice obiettivo: vincere la classifica marcatori e sbloccare un altro bonus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sarà ancora titolare contro il Monza, per un duplice obiettivo: vincere la classifica marcatori e sbloccare un altro bonus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport: "Il centravanti è a quota 28 reti stagionali (23 in campionato, 5 in Champions) e se raggiungerà i 30 centri avrà dal club un nuovo bonus fissato per contratto: 130 mila euro. Sarebbe il terzo che scatta dopo i primi due già ottenuti a quota 20 e 25 gol.