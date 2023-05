Osimhen fa gola a 4 big europee: ADL fissa il prezzo ed è pronto a proporre il rinnovo

Victor Osimhen piace un po' a tutti in Europa, ma il prezzo è altissimo: 150 milioni di euro. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno.

Victor Osimhen piace un po' a tutti in Europa, ma il prezzo è altissimo: 150 milioni di euro. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Il ruolo del centravanti è ambito sulla scena internazionale, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, il Manchester United e il Chelsea probabilmente lavoreranno per rinforzarsi in questo ruolo. Osimhen fa gola alle migliori squadre d’Europa ma De Laurentiis è forte dei due anni di contratto del centravanti nigeriano, è pronto anche ad estendere l’intesa e chiede 150 milioni per un’eventuale cessione".