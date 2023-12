Osimhen? Forse Giuntoli aveva già capito tutto sul rinnovo: l'indizio

L'attuale dirigente della Juventus deve aver capito già da tempo delle difficoltà per il rinnovo di contratto di Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato che Giuntoli era pronto a puntare su Lukaku qualora fosse rimasto al Napoli e qualora fosse partito Osimhen. Puntare e pensare ad un giocatore simile forse voleva dire una sola cosa.

L'attuale dirigente della Juventus deve aver capito già da tempo delle difficoltà per il rinnovo di contratto di Osimhen, per questo si era portato avanti - come suo solito - per la ricerca del sostituto. Non è un caso che Lukaku sia stato cercato proprio dalla sua Juve prima poi della conferma di Vlahovic. Alla fine Lukaku è andato alla Roma e sta tornando quello dell'Inter. Tanti gol e lavoro utile ai compagni. Con la sua fisicità è il partner perfetto per Dybala e Pellegrini.