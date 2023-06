Osimhen grande obiettivo del Chelsea, ma spunta piano B: piace un attaccante del Villarreal

Il Chelsea, non pago delle spese folli operate nelle ultime due finestre di mercato, proverà a fare la voce grossa anche nelle prossime settimane

Il Chelsea, non pago delle spese folli operate nelle ultime due finestre di mercato, proverà a fare la voce grossa anche nelle prossime settimane per assicurarsi i rinforzi giusti e provare a riscattare una stagione deludente. Il club londinese ha fissato un grande obiettivo per il reparto offensivo: Victor Osimhen, attaccante del Napoli che però ha una valutazione di oltre 100 milioni e piace ad altre big, come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United.

Il piano B, riporta il London Evening Standard, è rappresentato da Nicolas Jackson, attaccante del Villarreal autore di 12 reti in 26 partite di campionato. La sua valutazione è molto più bassa, vicina ai 40 milioni.