Osimhen ha attirato le attenzioni delle big europee: ci provano le inglesi

Grazie a un grande finale di stagione, in cui ha segnato 7 gol nelle ultime 11 partite di campionato, Victor Osimhen - riporta il Corriere del Mezzogiorno - ha attirato le attenzioni dei grandi top club europei, soprattutto inglesi, stregati dal suo strapotere fisico abbinato alla capacità di attaccare lo spazio in campo aperto. Per questo De Laurentiis è pronto a blindarlo.