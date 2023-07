Osimhen ha fretta di conoscere suo futuro: oggi nuovo incontro ADL-Calenda

Arrivato a Dimaro nel primo pomeriggio di martedì, insieme al suo assistito, l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è ancora nella sede del ritiro

Arrivato a Dimaro nel primo pomeriggio di martedì, insieme al suo assistito, l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è ancora nella sede del ritiro del Napoli per discutere con Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso del futuro del capocannoniere dell'ultima Serie A, tra la possibilità concreta di un rinnovo con adeguamento e l'ipotesi - ad oggi meno probabile - di addio.

Ecco l'incontro, il ghiaccio è sciolto

Ieri sera, in una saletta riservata dell'hotel che ospita il Napoli in Trentino, il presidente azzurro e il procuratore hanno cenato insieme e la trattativa per il prolungamento è ricominciato. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la distanza tra le parti c'è ancora, ma ora il ghiaccio si è sciolto ed è più facile che nei prossimi giorni ci siano dei passi in avanti.

Da un summit all'altro

Il quotidiano specifica che la forbice esiste tra domanda e offerta, sia per quanto riguarda l'ingaggio che per l'eventuale clausola da inserire per un addio dell'ex Lille tra un anno. Quest'ultimo, però, ha fretta di risolvere una volta per tutte la questione e dedicarsi soltanto al campo. Così - si legge - De Laurentiis e Calenda hanno deciso di darsi un nuovo appuntamento, probabilmente già oggi, se il manager non lascerà Dimaro.