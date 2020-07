Osimhen, i francesi di Rmc Sport: "E' il Tottenham il club che vuole soffiarlo al Napoli"

C'è il Tottenham, ed un altro club inglese che non è ancora trapelato, in agguato per Victor Osimhen. Secondo i francesi di Rmc Sport, ci sono ancora dettagli da sistemare con il Napoli visto che il giocatore ha cambiato rappresentanti mentre quelli precedenti avevano già un'intesa con i partenopei. Così altri club ora contano di inserirsi, ma solo differenze economiche col Napoli potrebbe far saltare l'affare.