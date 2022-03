Osimhen, il Napoli lo blinda: la valutazione a tripla cifra per allontanare le big

Victor Osimhen è tra i pezzi pregiati della rosa, scrive quest'oggi il Corriere della Sera in un focus sui giocatori con la maggiore valutazione

Victor Osimhen è tra i pezzi pregiati della rosa del Napoli, scrive quest'oggi il Corriere della Sera in un focus sui giocatori con la maggiore valutazione: "Ha talento e personalità, ma alle big del campionato non ha ancora fatto gol: domani è il momento per provarci. Il suo valore è 60 milioni e resta oggi identico rispetto a due anni fa, quando fu preso dal Lille, ma dall’Inghilterra c’è chi si spinge oltre per assicurarselo. De Laurentiis rilancia: 100 milioni. Troppi? Di certo è una strategia per blindare il centravanti del futuro".