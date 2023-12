Osimhen, il passato è alle spalle: conta solo l'ultimo incontro ADL-Calenda

Parlando di Victor Osimhen, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando di Victor Osimhen, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il passato è in soffitta, archiviato, e ciò che conta ora sono l’ultima riunione andata in scena in città mercoledì, il giorno dopo il Braga e il primo gol in Champions della stagione, e soprattutto la prossima: c’è apertura reciproca. Roberto Calenda, l’agente di Osi, e Aurelio De Laurentiis si sono seduti intorno a un tavolo e hanno riaperto la porta del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 fino al 2026. Tra un attimo, se vogliamo, dal punto di vista del mondo del calcio".