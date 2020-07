Osimhen, l'amico-giornalista: "Questa settimana l'annuncio! Già ama la città, sarà il Maradona africano"

Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen, è intervenuto in diretta Skype nel corso della trasmissione Delietta Gol in onda su Tele A rilasciando alcune dichiarazioni riguardo il trasferimento dell’attaccante nigeriano a Napoli, le date dell’annuncio e i retroscena. “Ora sono in Germania ma ho seguito e monitorato la trattativa di Victor, con il quale ho un rapporto molto solido e profondo. Un’amicizia che dura da anni, da quando era un giovane giocatore della Nazionale Under 17. Ho fatto numerose interviste con lui. Ho un forte legame familiare con Victor, al di fuori del rapporto lavorativo siamo praticamente come fratelli, c’è molta confidenza fra noi e lo conosco a fondo, so molto bene come sta vivendo questo periodo e quali sono le sue intenzioni. Non dobbiamo aspettare molto per vedere Victor a Napoli. Ha già fatto le visite mediche sabato, nessuno lo sapeva, nemmeno la stampa che è rimasta sorpresa. Il trasferimento di Victor in azzurro è iniziato in Francia, e il club di De Laurentiis ha fatto la negoziazione attraverso meeting regolari con il Lille. Ma prima della fine di questo week-end Victor sarà annunciato ufficialmente come giocatore del Napoli”.

È certamente una cessione molto interessante, molte persone si chiedono perchè costa 81 mln di euro, sono parecchi soldi. Ma se vuoi comprare una Ferrari, una Maserati o una Bugatti tu devi spendere parecchi soldi, e Osimhen è come una Bugatti. Questa cessione è fatta al 95%, ho saputo dal suo agente che questa operazione coinvolge due amici: De Laurentiis e il presidente del Lille sono in un rapporto molto cordiale e amichevole. Ogni negoziazione è già stata definita, bisogna solo aspettare l'annuncio”.

Ma nella trattativa ci sono altri giocatori coinvolti: “Domani vi saprò dire qualcosa in più sul ruolo di Ounas nell’affare, e anche su Gabriel che credo possa giocare un ruolo importante, ma presto potrò darvi aggiornamenti concreti su questo”.

È chiara tra l’altro l’impressione che il giocatore ha avuto dopo la visita a Napoli: “Lui già ama la città e la sua gente. Ha percepito subito questo amore ed eccitazione per il suo trasferimento, anche attraverso i tanti commenti su Instagram e Twitter. Victor mi ha raccontato che quando è venuto a Napoli ha riscontrato la grande simpatia di De Laurentiis il quale gli ha detto chiaramente che se un giocatore non vuole giocare per il Napoli dovrebbe andarsene. Ma Victor ha subito avuto le idee chiare e ha risposto di voler il Napoli e ha subito stimato il presidente per questa schiettezza. Anche la fidanzata è rimasta da subito molto colpita da questi posti meravigliosi e dal calore della gente, e questo è molto importante. Tecnicamente per il club azzurro l’attaccante potrebbe rivelarsi un acquisto davvero importante: Penso che Victor e Gattuso si assomiglino molto. Entrambi sono combattenti, sono leoni, hanno voglia di vincere. Victor vuole vincere sempre, e penso che sia un giocatore che piaccia molto al mister. Viene paragonato a Drogba, ma è differente da lui. Innanzitutto è più giovane. Victor ha iniziato a giocare in Champions a 21 anni, Drogba no. Lui è il giocatore africano più costoso di sempre, più di Drogba, e sono certo che sarà il Maradona africano a Napoli”.