Osimhen, l'intermediario: "Se non arrivano almeno 100mln resterà al Napoli"

Andrea D'Amico, l'intermediario che ha curato il passaggio di Victor Osimhen da Lille al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sicuramente lui ha fatto vedere il suo livello, il Napoli dovrà cambiare giocoforza tanti calciatori. Potrà partire solo con un'offerta molto importante, servono 100 milioni altrimenti Victor resta.

Non so se ci sono già estimatori, ma il Napoli torna in Champions e dovrà fare una stagione importante. Sia Giuntoli che la presidenza faranno i conti sia col portafoglio che col progetto tecnico. L'operazione Osimhen è stata una grande operazione di Giuntoli, che sicuramente ha in serbo già alternative se il Napoli sta pensando di venderlo, non si farebbe cogliere impreparato".