Osimhen, l’amico-giornalista: “Tranquilli napoletani, fase di documenti ma arriverà e festeggeremo”

Continuano i messaggi e le indiscrezioni riguardo Victor Osimhen ed il suo possibile approdo al Napoli di Gattuso. A dare ancora messaggi velati (e nemmeno tanto) è Oma Akatugba, giornalista ed amico del giocatore nigeriano, che attraverso Twitter sta continuando a punzecchiare i suoi followers, dando ormai per fatto l'affare col Napoli: "Se vuoi comprare un'auto, devi andare a vedere l'auto, guidarla a volte. Negoziare con il rivenditore, firmare alcuni documenti, inviare denaro e ottenere i documenti prima di dire "Ho comprato un'auto. Questo è il caso del grande trasferimento del vincitore Osimhen. Auto acquistata ma lavori di carta Ancora in fase di elaborazione. Tutto ciò può richiedere alcuni giorni ma alla fine deve essere reso ufficiale. Per tutti i miei napoletani, non ti preoccupare. Il principe sta arrivando a Napoli. Celebreremo tutti insieme con alcune pizze".

