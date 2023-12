Osimhen, manca accordo per il rinnovo: per Sky "il nodo resta la clausola"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato del rinnovo di contratto di Victor Osimhen

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato del rinnovo di contratto di Victor Osimhen: "Il tempo stringe, c'è stata la riapertura dopo il dialogo interrotto in estate. Il Napoli si sta applicando per trovare un punto d'incontro con l'agente del giocatore, il nodo da sciogliere è il valore della clausola da inserire nel contratto. Una situazione che va sbloccata a breve, non è detto che in primavera ci sarà di nuovo l'apertura da parte di Calenda".