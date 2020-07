Osimhen-Napoli, Charleroi pronto al maxi incasso: può ottenere fino a 12 milioni di percentuale

Le Soir, media belga, scrive che in caso di cessione dal Lille al Napoli di Victor Osimhen, o ad altra società, lo Charleroi si prepara a incassare soldi importanti. La società belga ha una pecentuale sulla rivendita e incasserà potenzialmente 7,75 milioni in caso di addio a 60 milioni, 11,75 in caso di cessione a 80.