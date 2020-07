Osimhen-Napoli, la mossa per superare l'ostacolo razzismo: contatti con Koulibaly

Durante il suo soggiorno napoletano, in compagnia del suo agente e della famiglia, Victor Osimhen ha avuto contatti anche con Kalidou Koulibaly. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli lavora anche sul mercato, la manovra di convincimento per Osimhen è in pieno corso, i contatti con Koulibaly che hanno tranquillizzato l’attaccante nigeriano sul tema del razzismo, il viaggio a Napoli, l’incontro con Gattuso e De Laurentiis e soprattutto il pressing di Giuntoli hanno dato buoni frutti. Victor è orientato verso il sì al Napoli che attende la sua decisione definitiva tra lunedì e martedì, De Laurentiis e il presidente del Lille Lopez stanno dialogando per l’accordo tra i club, le parti sono a buon punto".