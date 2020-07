Osimhen-Napoli, Tuttosport: c'è l'accordo tra i club, altri due calciatori nell'affare?

Da domani tutti i giorni saranno buoni per ottenere l'ok di Victor Osimhen. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui una base di intesa tra l'attaccante nigeriano e il Napoli già c'è, grazie anche al decreto crescita, ma deve arrivare il placet alla destinazione. Tra Napoli e Lille l'accordo è lì, solo da formalizzare, in una trattativa che potrebbe vedere invischiati anche Adam Ounas come parziale contropartita e Gabriel Magalhaes, difensore del club transalpino che pure piace al Napoli.