Osimhen-Napoli vicini, il Lille cerca un altro attaccante: si avvicina il sostituto

Le partenze ormai certe di Loic Remy (nonostante sia saltato il suo trasferimento al Benevento) e Victor Osimhen (sempre più vicino al Napoli) costringono il Lille a cercare un attaccante di spessore per la prossima stagione. Jonathan David del Gent è molto vicino ma ha appena 20 anni; per dare esperienza al reparto offensivo, Christophe Galtier starebbe cercando di portare in Francia Burak Yilmaz, vecchio pallino della Lazio e nel mirino anche di Lecce e Fiorentina. Il turco, che gioca nel Besiktas e ha segnato 14 reti in 26 partite in stagione, avrebbe trovato un accordo per un biennale. Lo riporta A Spor.