Osimhen-Premier? Nulla di vero: per il Napoli non è tra i giocatori in uscita

Victor Osimhen non si muove da Napoli. L'attaccante nigeriano, che solo nell'ultima fase della stagione è riuscito a far vedere un assaggio del suo repertorio, non è tra i giocatori cedibili perché per il club partenopeo non ha ancora sviluppato tutto il proprio potenziale, dopo una prima stagione d'ambientamento travagliata con due infortuni ed il Covid. Nonostante diversi rumors, tra cui un interessamento del Tottenham (piaceva già da prima dell'approdo al Napoli, non una novità), il classe '98 non solo non lascerà Napoli ma dovrebbe anche allungare di un anno riportando a cinque gli anni di contratto, come da eventualità ipotizzata al momento dell'acquisto.