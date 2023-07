Osimhen-Psg più lontani? Dalla Francia: "Benefit per Mbappè da 40mln se resta a Parigi"

Guerra aperta tra Nasser al-Khelaifi e Kylian Mbappé

TuttoNapoli.net

Guerra aperta tra Nasser al-Khelaifi e Kylian Mbappé. Ieri, a margine della presentazione di Luis Enrique, il presidente del Paris Saint-Germain ha dato una sorta di ultimatum al suo fuoriclasse, che ha deciso di non rinnovare: "Se Kylian vuole restare, noi vogliamo che resti. Ma deve firmare un nuovo contratto. Deve decidere al massimo entro due settimane". Una tempistica strana, che però ha un motivo ben preciso.

Tra i tanti benefici che Mbappé si è assicurato dopo il rinnovo di un anno fa c'è anche un "bonus fedeltà" molto sostanzioso: come riporta RMC Sport, qualora Mbappé dovesse restare al PSG oltre il 31 luglio, riceverà un premio di 40 milioni di euro. Ecco quindi spiegata la necessità di far luce sul futuro dell'attaccante francese, che dovrà prendere una decisione in fretta.