Osimhen sarà il calciatore più pagato in Serie A: la cifra del nuovo stipendio

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen diventerà presto il calciatore più pagato della Serie A. Nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il suo procuratore Roberto Calenda e adesso il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 è molto più vicino.

Le parti hanno infatti chiuso un accordo di massima e già oggi potrebbe esserci un nuovo confronto per iniziare a mettere tutto nero su bianconero. Osimhen che attualmente guadagna 4.5 milioni di euro dovrebbe diventare il calciatore più pagato del nostro campionato con un ingaggio da 10 milioni di euro netti l'anno. Il rinnovo sarà anche un modo per chiarire a che cifre la prossima estate il bomber nigeriano potrà andare via. Come scrive la 'Gazzetta dello Sport' di oggi, nel contratto ci sarà una clausola risolutoria da 130 milioni di euro.