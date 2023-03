Osimhen sempre più devastante: la situazione verso un'estate caldissima

La doppietta di testa di Victor Osimhen nell'ultima gara a Torino ha portato nel post-partita Luciano Spalletti a inventarsi l'ennesima metafora

Fonte: Tuttomercatoweb

"Sappiamo che in area c'è il drago che ha praticamente due teste". La doppietta di testa di Victor Osimhen nell'ultima gara a Torino ha portato nel post-partita Luciano Spalletti a inventarsi l'ennesima metafora per descrivere la forza del nigeriano. 21 gol e 5 assist in campionato, la media di un gol ogni 90 minuti (in Europa solo un certo Haaland fa meglio), ed addirittura già 25 gol in stagione considerando anche la Champions. Non parliamo soltanto del terminale offensivo di una squadra che sta macinando record, ma anche di un'arma tattica devastante che permette alla squadra di avere un incredibile peso in area di rigore quando gli avversari si chiudono e viceversa di potersi liberare a campo aperto col suo attacco alla profondità quando invece il Napoli viene affrontato a viso aperto e pressato da un avversario che alza la linea difensiva. Un giocatore a tutti gli effetti spaziale che inevitabilmente ha già da tempo conquistato le attenzioni delle big europee.

Dura trattenerlo

Se per Kvaratskhelia, l'altro fenomeno in vetrina, il Napoli vuole e può alzare il muro in estate, più difficile farlo per Osimhen. Il nigeriano è in scadenza di contratto 2025 ed una permanenza senza rinnovo avvicinerebbe pericolosamente - e col rischio svalutazione - la fine dell'accordo. "Futuro? Non so cosa accadrà, ma sono sulla strada giusta. A fine stagione mi siederò coi miei agenti e discuteremo. E poi sarò in trattativa col Napoli a cui sono grato. Insieme troveremo una soluzione", le parole del nigeriano all'emittente Sport1 dopo il match con l'Eintracht che preannunciano un'estate caldissima.

Possibile super-plusvalenza

Il Napoli non esclude un sacrificio per adeguare l'attuale ingaggio, ma anche con un'eccezione all'attuale tetto - spingendosi non oltre i 6-7mln di euro - sarebbe battuto dalle possibili offerte in doppia cifra dalla Premier League. Al club azzurro a quel punto il compito di massimizzare dalla cessione (non semplice soddisfare le richieste oltre la tripla cifra di De Laurentiis) per poi concentrarsi sulla sostituzione (ma un club sempre in anticipo come il Napoli si starà già guardando intorno). In ogni caso Osimhen si muoverà solo per uno di quei pochissimi top club e per cifre senza dubbio record.