Osimhen, tutti in attesa della fumata bianca: c'è un indizio positivo

Sono tutti in attesa che arrivi la “fumata bianca” sul rinnovo di contratto di Victor Osimhen che avrebbe il valore quasi di una conferma

Sono tutti in attesa che arrivi la “fumata bianca” sul rinnovo di contratto di Victor Osimhen che avrebbe il valore quasi di una conferma per la prossima stagione. Il suo agente, Roberto Calenda, è ancora a Dimaro ed è una permanenza che lascia ben sperare per un esito positivo della trattativa con De Laurentiis. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.