Osimhen via? ADL nell'eventualità pensa a tre alternative: i nomi

Oggi De Laurentiis vuole ricominciare dal numero 9 dello scudetto, Victor Osimhen. Come alternative, se davvero dovesse arrivare la maxi offerta per avere il nigeriano, il Napoli ha comunque pensato a tre nomi: in pole c’è Jonathan David del Lilla, reduce da un’annata particolarmente prolifica (26 gol in 40 partite) e perfetto da un punto di vista anagrafico, avendo 23 anni. Più indietro Rasmus Hojlund dell’Atalanta e Beto dell’Udinese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.