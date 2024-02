Osimhen via in estate, è già caccia al sostituto: tutti i nomi nel mirino di ADL

La prossima estate Victor Osimhen lascerà il Napoli, su questo non c'è dubbio. Ma chi arriverà al suo posto? Le ultime sul tema

Piace un altro nigeriano, un altro Victor, il corazziere del Bayer Leverkusen Victor Boniface 1,90, cinque centimetri più alto e due anni più giovane dell'uomo mascherato, 40 milioni da spendere. Occhi puntati sul Feyenoord, c'è Santiago Gimenez di stazza meno notevole, 1,82, e sul Lilla per il già adocchiato Jonathan David canadese 1,80 e 24 anni.

Valutazioni alte, poco meno della metà dei 130 milioni previsti per la cessione di Osimhen. In Italia, intanto, frizza, sgomma e segna Joshua Zirkzee, cognome da zanzara e fisico da lanciere del Bengala, 1,93, possente e agile come un cobra. Napoli impazzirebbe".