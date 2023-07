Osimhen vuole restare a Napoli: una sua frase fa capire tutto

TuttoNapoli.net

Osimhen non ha specificato "con quale squadra" ma parlando di Champions League e facendo riferimento allo scudetto del Napoli è chiaro che Victor Osimhen avesse in mente solo una cosa: restare a Napoli. Poi è chiaro che il mercato fa il suo corso e potrebbero arrivare offerte choc per il bomber nigeriano, ma al momento Osi non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra azzurra e quando dice, dalla Nigeria, di voler continuare a vincere, pensa al Napoli, infatti cita anche la Coppa Italia.