Ospina in bilico, ma il sostituto può essere già in casa

Oltre alla situazione Mertens, il Napoli deve fare i conti anche con la scadenza di contratto a fine mese di David Ospina

Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

Oltre alla situazione Mertens, il Napoli deve fare i conti anche con la scadenza di contratto a fine mese di David Ospina. Per entrambi il club di De Laurentiis è in attesa di un incontro per poter fare chiarezza, in un senso o in un altro, sulla loro posizione. La permanenza del portiere colombiano è una delle richieste di Luciano Spalletti che, dopo l'infortunio ad inizio campionato di Meret (che era partito come titolare designato), poi ha puntato tutto sull'ex Arsenal, limitando all'Europa League l'alternanza tra i pali.

Se il sostituto fosse già in casa?

Tanti i portieri accostati al Napoli, considerando le difficoltà di rinnovo di Ospina. Da Gollini a Cragno, ma anche la rivelazione Vicario. Portieri di livello e prospettiva, ma non certamente superiori nettamente ad Alex Meret che tra l'altro è più in alto nelle gerarchie della nazionale. Senza il rinnovo di Ospina, il suo rinnovo - e quindi la sua candidatura - tornerebbe prepotente anche perché ad un anno dalla scadenza il Napoli non potrebbe certo rientrare dell'investimento di 25mln fatto per strapparlo all'Udinese

Sirigu come dodicesimo?

Il Napoli s'è mosso da tempo per l'esperto portiere 35enne, in scadenza di contratto con il Genoa. Con la Champions da giocare oltre al campionato, Sirigu potrebbe rappresentare il giusto dodicesimo alle spalle di Meret o del nuovo portiere titolare. Una figura meno ingombrante del colombiano, ma rassicurante per Spalletti: in effetti finora Meret è stato frenato da diversi problemi fisici più che da limiti tecnici ed anche quest'anno, dopo la titolarità nelle prime gare con Venezia e Genoa, un suo infortunio ha poi riportato Ospina in campo.