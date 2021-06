Ospina in uscita, ma nessuna pretendente è calda: tramonta una pista italiana

Quale futuro per David Ospina? Il Napoli l'ha inserito nella lista dei cedibili, considerando il fatto che Luciano Spalletti ha l'idea di puntare forte su Alex Meret come primo portiere. Ma, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sta per tramontare una pista italiana. L'Atalanta, club che a lui s'era interessato, si allontana dall'estremo difensore colombiano, anche perché probabilmente il titolare Gollini dovrebbe rimanere.