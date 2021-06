Ospina nel mirino dell'Atalanta: due motivi per cui la Dea ci pensa

Chi difenderà i pali dell'Atalanta nella prossima stagione? Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, la Dea ha messo sul mercato sia Gollini che Sportiello. Dal primo, valutato 15 milioni, potrebbero arrivare i soldi per arrivare a Juan Musso dell'Udinese, richiesto da Gasperini. Il club friulano ne chiede 20, per questo il club di Percassi potrebbe dirottare su Ospina, che ha 33 anni e costa molto meno. Il colombiano consentirebbe di far crescere alle sue spalle Carnesecchi, giovane promettente, titolare dell’Under 21, in prestito alla Cremonese per farsi le ossa.