Ospina, si attendono offerte dal mercato estero: l'Atalanta l'ha mollato per Musso

"Comprare senza comprare in attesa di vendere" è il claim del pensiero di De Laurentiis ai tempi della pandemia, dopo due stagioni senza Champions League. Il Napoli lo sta già facendo - scrive il Corriere del Mezzogiorno - perché ha bloccato Tomas Vaclik, portiere ex Siviglia svincolato che sta difendendo brillantemente la porta della Repubblica Ceca agli Europei. Per prenderlo serve la partenza di Ospina che ha il contratto in scadenza fra un anno, ma - si legge - si attendono proposte soprattutto dall’estero perché la pista Atalanta è sfumata, avendo virato su Musso dell'Udinese.