Ospina, sospiro di sollievo: nulla di grave l'infortunio, può subito giocare

Nulla di grave per David Ospina: il portiere del Napoli - scrive il Corriere dello Sport - aveva avvertito un fastidio muscolare, ma gli esami strumentali a cui il portiere si è sottoposto hanno evidenziato semplicemente un leggero affaticamento e dunque Ospina potrà regolarmente scendere in campo con la sua Colombia. Sospiro di sollievo anche per il Napoli.