Ospina sperava in Real Madrid e Villarreal, ma sono opzioni già sfumate

David Ospina o Alex Meret? Ad oggi è più probabile che resti al secondo, ma non è da escludere l'opposto. Anche perché per il colombiano sono svanite altre piste importanti, scrive il Corriere dello Sport: "C’è stato un momento, marzo scorso, in cui Ospina ha sentito echi dalla casa Real (Madrid): poi le comunicazioni, o anche gli spifferi, si sono momentaneamente interrotti; s’è avvertito il fruscio del Villarreal, ma è stato un attimo; e comunque la tentazione di rimettersi in gioco è rimasta viva".