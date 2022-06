Ospina, tutto ruota intorno al Real Madrid: rinnovo al ribasso può diventare realtà

Quale futuro per David Ospina? Il Napoli deve risolvere quanto prima il rebus portiere e decidere sul colombiano e su Alex Meret.

Quale futuro per David Ospina? Il Napoli deve risolvere quanto prima il rebus portiere e decidere sul colombiano e su Alex Meret. La scelta di Spalletti ricadrebbe sul più esperto dei due, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli attende Ospina, tutto ruota intorno al Real Madrid perché El Patron vorrebbe rimanere in Europa. Non c’è ancora una risposta, se la corte dei blancos non diventa concreta il rinnovo a cifre più basse rispetto alle richieste del portiere colombiano (3 milioni più bonus alla firma) può diventare realtà.