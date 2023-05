Osservatori del Napoli a Leverkusen per Bayer-Roma: nel mirino Demirbay, i dettagli

Tra i tanti spettatori presenti ieri alla BayArena per Bayer Leverkusen-Roma c'erano anche alcuni osservatori del Napoli.

Tra i tanti spettatori presenti ieri alla BayArena per Bayer Leverkusen-Roma c'erano anche alcuni osservatori del Napoli. A scriverlo è il portale Calciomercato.it, secondo cui gli scout azzurri si trovavano in Germania per osservare da vicino Kerem Demirbay, centrocampista centrale col contratto in scadenza a giugno 2024 che è tra i profili seguiti visto che in mediana andranno via Ndombele e quasi certamente Demme. La sua valutazione attuale - si legge - è di circa 10 milioni di euro.