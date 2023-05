Ossessione Koopmeiners: il Napoli lo vuole ancora, così come altri due talenti dell'Atalanta

Il Napoli guarda in casa Atalanta per potenziare la rosa in vista della prossima stagione: da Teun Koopmeiners a Rasmuss Hojlund fino a Giorgio Scalvini

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli guarda in casa Atalanta per potenziare la rosa in vista della prossima stagione: da Teun Koopmeiners a Rasmuss Hojlund fino a Giorgio Scalvini, sono tre i talenti che piacciono secondo il Corriere dello Sport: "Teun Koopmeiners (25 anni) è una dolce ossessione sin dai tempi dall'AZ, inseguito pure l'estate scorsa e mai sfilato via dai pensieri del Napoli che vuole un profilo del genere o forse sarebbe più giusto dire che ha individuato l'identikit ideale per abbellirsi ulteriormente: a Bergamo c'è da guardare eccome, c'è il costosissimo Scalvini e c'è anche il predestinato Hojlund per l'attacco".